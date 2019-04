Idrætscenter slog døren op til et væld af kunst

Nordborg: Interesserer man sig for kunst, så er påsken alletiders mulighed for at opleve et udsnit af det kreative miljø, der udfolder sig på Als.

- Der er i år et overflødighedshorn af kunst at dykke ned i, som jeg håber, rigtig mange har lyst til at gå på opdagelse i, sagde politiker Aase Nyegaard, da hun åbnede Påskeudstilling 2019 på Nordals Idrætscenter.

Det var i Nordborg, at arrangementet blev født for snart 25 år siden. I dag har det bredt sig til det meste af Als. I år er der 31 udstillingssteder og gallerier samt 15 butikker på Als, hvor der udstilles.

- Det spændende ved kunst er, at der ingen facitliste er, så debatten er så utømmelig. Den har en åben gestus til sin deltager. Og så evner den at formidle, provokere og skabe dialog på tværs af sprog og kulturer, sagde Aase Nyegaard.

I år vises der både billedkunst, keramik, skulpturer, smykker, tekstilkunst, pileflet, glaskunst, trædrejning og meget mere. Det er både lokale, nationale og internationale kunstnere, der udstiller.