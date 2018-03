Sønderborg: Formanden for Idrætsforeningen Posten i Sønderborg, Henrik Møller, fik sig noget af en overraskelse, da han fornylig var til delegeretmøde i Postens Idræts- og Fritidsfobund. Uden at få noget at vide på forhånd, fik han overrakt en pokal til Idrætsforeningen Posten i Sønderborg som anerkendelse for udnævnelsen til "Årets forening". Sønderborg-foreningen er nemlig kendt for, at påtage sig de årlige arrangementer som forbundsmesterskaber.

På generalforsamlingen kunne Henrik Møller fortælle, at medlemstallet ligger på 88 - næsten det samme som i fjor. Han kunne også nævne, at Hans Henrik Brygmann og Morten Jensen fik en andenplads i herredouble ved forbundsmesterskaberne i badminton, i bowling blev Marita Genitz forbundsmester i bowling A-klassen. Også i mix-rækken blev Sønderborg forbundsmestre med holdet Lea Mikkelsen, Søren Fisker og Marita Genitz, Hans Henrik Brygmann blev forbundsmester ved kystfiskeri-konkurrencen rundt om Als, og endelig noterede formanden, at den seneste julemærkemarch blev afviklet i december med stor deltagelse - nemlig 400 marchdeltagere.

Der blev traditionen tro uddelt pokaler på generalforsamlingen. Frede Sielemann fik overrakt bestyrelsespokalen stiftet af Erna og Christian Lauritzen i anledningen af foreningens 40 års jubilæum.

Den såkaldte "Bagerpokal" udsat af Erik Poulsen gik i år til Launy Lausen, der har ydet en stor indsats i forbindelse med forbundsmesterskaberne i kystfiskeri rundt om Als.

Der var genvalg til formanden Henrik Møller, bestyrelsesmedlem John Schmidt, bestyrelsessuppleanterne Niels Skipper og Tonny Tankred samt revisorerne Kjeld Schmidt og Hans Henrik Brygmann.