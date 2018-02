"I krig og kærlighed": Nu er optagelserne begyndt

Ved Taksensand Fyr kom de første scener i Danmark til filmen "I krig og kærlighed" i hus. Det er vigtigt for holdet, at filmen bliver optaget der, hvor begivenhederne fandt sted.

Taksensand Fyr: Med et højlydt "action!" falder der en fuldstændig stilhed over filmsettet fredag formiddag. Kærlighedsdramaet "I krig og kærlighed" optager for første gang på dansk - og ikke mindst sønderjysk - grund. De optager ved Taksensand Fyr nord for Fynshav, og det er en lokation, som producer Ronnie Fridthjof og instruktør Kasper Torsting har oplevet mere end en gang. Det er her, de brugte tre timer på en gåtur langs vandet for at skrive manuskript og forestille sig de scener, som skulle filmes ikke mindre end tre år senere. - Vi går meget op i, at vi filmer der, hvor det skete. Når fortællingen foregår her på Als, så er det vigtigt, at vi også filmer på Als, siger Kasper Torsting. Det har været et økonomisk puslespil med de sønderjyske lokationer og det store internationale filmhold på 60 mennesker, men de har ikke desto mindre insisteret på, at Sønderjylland var stedet, hvor filmen skulle blive til.

En ny verden Til frokost bliver hele holdet kørt op til den nærliggende kro i busser, som kører på omgang. For en stund bliver varme jakker udskiftet med varm mad og rugbrød med spegepølse. Der er både nutidigt og fortidigt tøj i mængden, efterhånden som skuespillere og medarbejdere indfinder sig ved bordene. Aksel på 7 år er en af dem, som har ventet på frokosten. Han spiller en af hovedrollerne, drengen Karl, hvis far, Esben, vender hjem fra krigen. - Første gang jeg fortalte det til min bedste ven, syntes han, at det var lidt mærkeligt. Da jeg sagde det til en af mine andre venner, sagde han, at det var sejt, siger Aksel Sass Homann. Han har sin mor, Marion Sass, med på settet, og hun har et godt greb om hans skoletaske. Hun sørger for, at han følger med i skolearbejdet ved siden af filmen. - Vi læste om filmen i JydskeVestkysten, og så tænkte vi, at vi skulle have en rigtig hygge-casting dag, siger Marion Sass. Hyggedagen blev til en rolle med længerevarende filmoptagelser.