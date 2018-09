I Krig & Kærlighed er nomineret til tysk filmpris

Første verdenskrigsfilmen "I Krig & Kærlighed" er med i den officielle konkurrence ved den tyske filmfestival Filmfest Hamburg. Filmen har gallapremiere i Sønderborg søndag den 11. november og verdenspremiere mandag den 1. oktober på filmfestivalen. Festivalen i Hamborg foregår fra den 27. september, og her er den sønderjyske film nomineret sammen med 10 andre film i kategorien 'Europæiske co-produktioner'.

Filmen er optaget på Als, i Sønderborg samt i Tønder i februar og marts. Det er filmselskabet Fridthjof Film største produktion til dato. Instruktør Kasper Torsting og producer Ronnie Fridthjof gælder sig over nyheden.

- Det er en dejlig anerkendelse at få efter så mange års hårdt arbejde. Vi er gået efter at give danskerne en rørende og episk kærlighedsfortælling, der også giver et indblik i tiden omkring første verdenskrig og vores fælles historie med tyskerne. At Filmfest Hamburg har udtaget filmen, må betyde at fortællingen også har relevans i udlandet, og det er vi selvsagt enormt glade for, siger de to bagmænd bag filmen.

"I Krig & Kærlighed" er et kærlighedsdrama inspireret af virkelige hændelser. Blandt skuespillerne er Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Tom Wlaschiha, Thure Lindhardt og Ulrich Thomsen.

Filmen har et budget på 42,5 millioner kroner, og filmen har blandt andet fået støtte fra de sønderjyske kommuner i Sønderborg og Tønder samt Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio og den alsiske Fabrikant Mads Clausens Fond.