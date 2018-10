I Krig & Kærlighed: 130 billetter til gallapremiere sættes til salg

Søndag den 11. november er der gallapremiere på første verdenskrigsfilmen 'I Krig & Kærlighed', og 130 borgere får mulighed for at købe billet til arrangementet.

Sønderjylland: Sidst på eftermiddagen søndag den 11. november vil Alsion myldre med skuespillere, journalister og tv- og filmstjerner. Denne søndag foregår gallapremieren på første verdenskrigsfilmen 'I Krig & Kærlighed'. Filmen er blandt andet optaget ved Havnbjerg Mølle, i Nørreskoven, Augustenborg Slot, havnen i Sønderborg samt i Tønder.

Mange inviterede gæster vil indtage Koncertsalens røde sæder. Derudover har Sønderborg Kommune og filmselskabet Fridthjof Film sat 130 billetter til salg til gallapremieren for at give offentligheden mulighed for at overvære gallapremieren.