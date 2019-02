For at opnå fondsmidler til bevarelsen af Augustenborgs historiske bykerne skal en større del af byen være kulturmindesmærke, og det giver panderynker i den nedre del af Stavensbølgade, hvor husejere føler sig bundet på hænder og fødder.

Han vil gerne rive sit hus ned og bygge nyt i gammel stil, men at skyde så mange penge i restaurering af en faldefærdig bygning, er for ham at se spild af tid og penge. Fastholder kommunen en eventuel bevarende lokalplan, vil han slå på dens forpligtelse til at købe huset.

- Jeg skulle i givet fald sætte mit hus i stand for tre en halv million kroner og bygge det op sten for sten, siger huskøber Janus Beck Wilke, Stavensbølgade 24.

- Der bliver ikke givet tilladelse til nedrivning, hvis bydelen skal bevares. Der er planer om udarbejdelse af en bevarende lokalplan, så husejerne bliver omfattet af et såkaldt paragraf 14 forbud. Jeg kan godt se, det giver problemer for beboere som eksempelvis Stavensbølgade 24, hvor en del af bygningen er revnet tværs igennem, og halvdelen af huset er på vej ned i søen. Der ligger samtidig en række funkis villaer i den del af Stavensbølgade, så jeg ville trække en streg ved lægehuset, hvis man skulle tale om bevaringsværdi, siger viceborgmester Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Nu ser de sig pludselig selv omfattet af restriktioner, som at de ikke må bygge terrasser eller tilbygninger endsige rive et hus ned, uden kommunen blander sig i detaljer.

AUGUSTENBORG: Borgere på nedre del af Stavensbølgade i Augustenborg troede ikke deres egne øjne og øren, da de fik at vide, deres ejendom var omfattet af en mulig bevarende lokalplan med henblik på at bevare det kulturhistoriske miljø i byen.

I bystrategien lægges der vægt på at bevare hertugbyens særlige kulturhistorie og unikke præg. Borgerne har dog hele tiden været af den opfattelse, det drejede sig om området omkring slottet. Nu viser det sig, bevaringsværdien er bredt ud i et større område med henblik på at opnå fondsmidler. Arkitektstuderende har på opfordring af kommunen defineret Augustenborgs kulturhistoriske værdi og tydeligt udpeget området omkring barokslottet som det helt essentielle.

Bevar facaden

- Vi har sendt en kæmpe ansøgning til en fond, og det kræver en bevarende lokalplan. Vi må finde en løsning for husejeren i Stavensbølgade. Jeg ved ikke helt nøjagtig, hvordan det skal se ud. Efter min bedste overbevisning er huset i meget ringe stand. Det vil være en katastrofal situation, hvis vi går hen og mister rigtig mange midler fra en fond, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Hun overvejer, om man kan bevare facaden i form af endegavlen ud mod Stavensbølgade. Den er ifølge husejerens far arkitekt Verner Beck Christensen pilrådden og fuld af svamp ikke mindst fordi, den ligger under terræn, efter vejen er blevet hævet for en del år siden.

- Det ville være at lade de andre beboere på vejen i stikken, som skal leve op til den eventuelt kommende bevaringsværdi. Det går udelukkende ud på at hente fondsmidler til den historiske bykerne i slotsområdet. Vi får ikke en klink hernede i vores ende af vejen, heller ikke selv om vi bliver omfattet af en bevarende lokalplan, siger Janus Beck.

- Vi er meget indstillet på at finde en løsning, der kan tilfredsstille alle, siger Stefan Lydal.

Der bliver lavet en hel del bevarende lokalplan for tiden. Stavensbølgade er taget af den kommende uges udvalgsdagsorden for at vinde tid til at finde en løsning.