Hver anden mand har ændret livsstil

Sønderborg: Lindy og de øvrige deltagere i den populære tv-serie "Rigtige Mænd" har de seneste år fået skarp konkurrence på badevægten af over 700 mænd i Sønderborg Kommune.

De har deltaget projektet Sund Mand for mænd med lidt for meget på sidebenene, alt for stillesiddende fritid og for stor glæde for brun sovs og andet usundt mad.

Nu viser en evaluering af projektet, at mændene har tabt i gennemsnit seks kilo, og at 46 procent af dem et halvt år efter har formået at holde fast i sundere vaner.

- At over 700 mænd har deltaget, er en stor succes. Og at det lykkes næsten halvdelen at ændre livsstil, er imponerede i forhold til mange andre sundhedsprojekter, mener Helge Larsen (S), formand for byrådets sundhedsudvalg.

Det samlede vægttab svarer til 4,2 tons.