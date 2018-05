Hvalfangersønnen sejler i Cadillac

Gråsten: - Min far var jo hvalfanger fra Norge. Så kom han lige forbi og harpunerede min mor. Så blev Sønderborg min by.

Det er Stein Callesen, der udlægger teksten. Om sit eget liv. Så er vi ligesom i gang her ved Oldtimerløbet i Gråsten denne lørdag. Danmarks største træf for gamle kørtetøjer med flere end 1000 gamle biler - dertil kommer knallerter og motorcykler - ikke mindst Harley Davidson.

Stein - den flotte mand med Harley-solbrille og sort Stetson cowboyhat er gammel sømand. Indtil en trafikulykke for et par år siden på Flensborg Landevej betød, at han måtte gå i land. Afmønstret mod sin vilje. Efter 45 år på søen. Hos både coasterrederier og A.P. Møller har Stein sejlet på alle de store oceaner. Den blå planet rundt.

- Nu sejler jeg kun i flyderen der, siger hovmesteren om sin seks meter lange og to meter brede Cadillac Fleetwood Sixty Special. Fra 1959. Hentet hjem fra Tucson Arizona. That's the way it is, som de siger over there.

- Den er så dejlig nem at køre. Man sidder i en sofa. Jamen, ved du hvad. Man mærker næsten ikke, man kører. Den er totalt renoveret fra bunden, fortæller han. Stein har også en lille campingvogn med. En Carette Turtle 1500 - den store model. Med sovesal, radio, køkken, udendørs bruser, fortelt og - ja, et Coca-Cola køleskab. Solceller på taget til strømmen.

- Jeg sover så godt derinde, siger han og smiler helt saligt.