Hva' siger du? Teleslynge til herrefrokosten?

- Sådan er jeg ikke den eneste, der tænker. Når jeg mødes med gamle kammerater, hører jeg den ene efter den anden sige, at nej, i år kommer de ikke. De gider ikke mere, for de kan ikke høre, hvad der bliver sagt, fortæller Erik Sørensen.

For hvor sjovt er det lige at sidde blandt knap 2.000 feststemte mænd og ikke ane, hvad de griner af?

Inferno af støj

Sønderborgs herrefrokost er kendt for sine talere, hvor byens spidser hudfletter gæsterne fra nabobyen Aabenraa, og hvor kendte fra hele landet inviteres til at tale. Det fyger med vittigheder, ironiske og drillende bemærkninger fra talerstolen.

Men for Erik Sørensen drukner pointerne i et inferno af baggrundsstøj, selv om han har høreapparat.

Siden han for et par år siden fik et nyt høreapparat, der også kan tilsluttes teleslynge, har han dog oplevet, at sådan behøver det ikke være. Han beskriver det selv som et "vendepunkt i livet". Pludselig var han med igen:

- Det glemmer jeg aldrig. Jeg var til bryllup og kunne pludselig høre hvert et ord, præsten sagde. Det var, som om han talte direkte til mig, forklarer han.

Derfor foreslår Erik Sørensen, at ringriderfesten sætter teleslynge op til herrefrokosten:

- Det koster ikke alverden, og så kan alle være med. Efterhånden er vi jo flere og flere, som bruger høreapparat, noterer han.