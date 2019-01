Huspriserne stiger: - Det går godt i Sønderjylland

Prisstigninger i Sønderjylland

Boligsiden.dk har lavet en opgørelse over prisudviklingen pr. kvadratmeter for et hussalg.Sønderborg har i fjerde kvartal 2018 en stigning på 11,1 procent i forhold til samme kvartal i 2017, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er oppe på 8.513 kr. Det giver en placering som nummer 11 over de største procentstigninger i landet.



Tønder Kommune er nummer 2 på listen med en prisændring på 27 procent (5.074 kr.), og Haderslev er nummer 13 med en stigning på 9,8 procent (7.778 kr.). Vojens er uændret, mens Aabenraa er faldet med 1,9 procent til 6.790 kr.



Priserne på solgte villaer og rækkehuse steg samlet i hele landet med fire procent i 2018, og højeste kvadratmeterpris har Gentofte med et gennemsnit på 42.752 kr.