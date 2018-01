Huskøbere på Nordals møder stadig modstand fra banker

Nordals: Mens boligmarkedet på Nordals står i stampe, oplever ejendomsmæglerne stadig en ekstra hurdle i form af modstand fra nogle banker, der ikke vil låne til huskøb på Nordals.

- Jeg synes egentligt, at de fleste banker er generelt positive. Men vi oplever stadigvæk afslag, og om det er på grund af beliggenhed eller økonomi, tør jeg ikke sige. Der er nogle af de lokale banker, der har meldt ud, at de ikke vil finansiere vores område. Resten siger dog, at er folks økonomi i orden, så vil de gerne, fortæller Ole Bredgaard, indehaver af Nybolig i Guderup.

Det samme er oplevelsen hos EDC i Guderup.

- Situationen er ved at mildnes, men der har været mange afvisninger. Jeg har oplevet folk, der er kommet med købsbeviser til x antal kroner, og når de så har villet købe i 6430, så har banken ikke ville være med. Det har vi jævnligt oplevet. Så stiller de yderligere krav. Større udbetaling og større rådighedsbeløb, siger Peter Støchel, ejendomsmægler hos EDC i Guderup.

Og der er flere tilfælde:

- Jeg har situationer, hvor folk er blevet godkendt til at købe, og hvor kunderne så er blevet haglet igennem i banken om, at de skal bare vide, at de kan aldrig få solgt igen, og de vil tabe mange penge på dem, hvis de vil sælge igen. Og op og ned ad dørstolper, fortæller Peter Støchel.

Direktør i Broager Sparekasse Lars Christensen afviser kritikken:

- Selvfølgelig finansierer vi ejendomme også på Nordals, men vi kigger selvfølgelig på boligens stand, kundens økonomi og specielt kigger vi på omsætteligheden af den type ejendom, man ønsker at købe, forklarer han.