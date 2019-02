Husejere føler sig bondefanget: Bydel kan blive erklæret bevaringsværdig

De søgte om nedrivningstilladelse, men fik at vide, det skulle de ikke lige regne med. Der var planer om at lade Stavensbølgade kvarteret omfatte af en bevarende lokalplan. Det vil give væsentlige restriktioner ved nedrivning og ombygning, som at det skulle opføres i samme stil og samme slags byggematerialer sten for sten.

AUGUSTENBORG: Sidste år købte Janus Beck Wilke et gammelt hus på Stavensbølgade 24 i Augustenborg. Efter nærmere overvejelse besluttede han i samråd med sin far, arkitekt Verner Beck Christensen, at rive huset ned.

Det er omkring 15 år siden, kommunen på en byvandring offentliggjorde, hvad der er bevaringsværdigt i Augustenborg. Den øvre del mod slottet var af allerstørst betydning. Stavensbølgade ned mod Kastanie Alle blev tildelt mindre betydning. I sommeren 2016 blev der givet orientering om en eventuelt kommende registrering af bevaringsværdige bydele. Der stod blandt andet: "At en bygning er bevaringsværdig betyder ikke, at den er fredet. Et bevaringsværdigt hus må som alle øvrige huse ombygges, tilbygges og vedligeholdes inden for det almindelige bygningsreglement eller en eventuel lokalplan". Det oplyses ikke, hvilke konsekvenser et eventuelt § 14 forbud har. "Bevaringsværdige bygninger samt bygninger med bevaringsinteresse må ikke nedrives, ombygges, tilbygges eller på anden måde ændres uden forudgående tilladelse" står der nu. Ordlyden er nærmest endt på hovedet, og bygninger med bevaringsinteresse er også omfattet. Det vi sige, huse med SAVE registrering 5-6 er omfattet af restriktionerne, uden husejerne ved noget om det. I oktober 2017 vedtages en bystrategi for Augustenborg med udpegning af kulturmiljø omkring den øvre del af Stavensbølgade mod slottet. Den bedre del er ikke med. 2018 søges der fondsmidler til byforbedring af det vigtige areal omkring slottet. Arealet udvides, øjensynligt for at få penge nok. Forvaltningen fastholder på møde med borgere den tildelte bevaringsværdi. Bliver der lavet en bevarende lokalplan, kan borgerne i henhold til byggelovens § 49 kræve, kommunen køber de såkaldt bevaringsværdige bygninger. Den nedre del af Stavensbølgade har aldrig været erklæret bevaringsværdigt i officielle registre som BBR.

Fondsmidler

Forklaringen er, at der er søgt om fondsmidler til genskabelsen af Augustenborgs historiske bykerne. Midlerne kan tilsyneladende kun opnås, hvis det bevaringsværdige kulturhistoriske miljø udvides. Der er holdt borgermøde, som kun de færreste vidste, fandt sted i sommeren 2016. Bevaringsværdien er indført med tilbagevirkende kraft.

- Hvis vi skal være underlagt sådanne restriktioner, så kan du godt glemme alt om købe hus her i området. Nogle af bygningerne er opført efter 1950. Der er slet ikke tale om et kulturhistorisk miljø, siger husejer Hardy Beck.

- Vi er ikke imod, at byen får et løft, men informationsniveauet er kritisabelt. Kommunen har aldrig offentliggjort eller skrevet til beboerne, nu går den videre med at gøre området til et bevaringsværdigt kvarter. Det skal give mening. De kunne have givet besked på vores e-boks. Vi anker over det oplysningsgrundlag, kommune har disket op med, siger Lærke Johnsen, der er tilflytter og har købt hus på Stavensbølgade.

Nu har hun opdaget, kommunen i detaljer skal sige god for selv den mindste ændring.

- Kampestenene giver sig. Huset er opført i forskellige materialer over tid. Det er forkasteligt ikke at få lov at rive det ned. Det har vendt sig fra glæde til mareridt. Det er fyldt med svamp, og ydervæggen ligger under terræn, fordi vejen er hævet, så vandet løber ind i bygningen. Det skal mine børnebørn ikke bo i, siger Verner Beck Christensen, der efter 41 år i som arkitekt ikke ser noget bevaringsværdigt i sønnens huskøb.