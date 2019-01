Husejer vil skabe nyt byrum ved Sønderborg Havn

Esben Thomsen er husejer ved Sønder Havnegade, der de seneste to år har været særlig hårdt ramt af stormflod. Han foreslår at bygge en dæmning langs havnen, der samtidig skal være med til at skabe et ny byrum. Formand for teknisk udvalg, Aase Nyegaard synes idéen er interessant.

- Det er vigtigt at skabe et nyt byrum, hvor folk kan gå, hygge sig, cykle. Samtidig med, at vi kan holde vandet ude, siger han.

- Vi skal gøre det, vi altid har gjort i Danmark. Altså ikke lave sluser i hver ende af havnen. Det vil være meget dyrt. Nej, vi skal bygge diger. Et dige her langs havnen, hvor jeg gerne vil plante marehalm eller andet grønt på. Ud mod havnen skal der så være trappetrin, som folk kan sidde på og drikke en kop kaffe eller spise en is, fortæller Esben Thomsen.

- Jeg har ikke været ramt. Vandet stod ti centimeter fra at rende ind i mit hus. Men andre er ramt flere gange, og enkelte steder kommer vandet op under gulvet, fortæller han. Esben Thomsen kalder sig selv for "lidt af en nørd", og han har undersøgt, hvad der kan gøres. Han er uddannet grafiker, og har sit eget firma ved siden af sit job i offshorebranchen i Nordsøen.

- Vi skal i teknisk udvalg her i løbet af foråret komme nærmere ind på, hvad der konkret kan gøre og skal gøres. For der er mange muligheder, hvis vi har virkelig mange penge. Men det har vi ikke, og jeg er åben for, at vi involverer fonde og søger midler andre steder også, siger Aase Nyegaard, Fælleslisten, der er formand for teknisk udvalg.

Sønderborg: Der er ingen konkrete planer for, hvordan Sønderborg Havn skal sikres mod kommende stormfloder og højvande, som i januar 2019 og 2017. Men Sønderborg Kommune indledte for seks år siden arbejdet med en klimatilpasningsplan - og en Rambøll-rapport anbefaler, at kystsikre fra Sønderborg Slot til Multikulturhuset.

På http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/ kan du læse mere om klimaplanen, og hvad den ventes at betyde for samfundene langs kyster og havne i Sønderborg kommune. På Salgo-kort kan man se, hvor vandet vil trænge ind ved en given vandstand. Klimaplanen vil senere kunne ses på www.klimaportal/sonderborg.dk . På Sønderborg Kommunes klimaportal kan man læse følgende:Formålet med at tage fat på klimatilpasning er at skabe tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Det gøres ved - med rettidig omhu - at klimasikre vigtige installationer/anlæg og udsatte bygninger.Ved voldsomme skybrud eller stormflod hvor vandet stiger 2 m over det normale, vil der opstå kritiske situationer flere steder i kommunen. Sønderborg Kommune har valgt at planlægge fremtidige klimaløsninger, der kan klare en stormflod på 2.5 m over normal vandstand.Klimahandleplanen 2017-2019 prioriterer følgende områder, hvor der igangsættes klimatiltag:Klimasikring af Sønderborg Havn Klimasikring af Gråsten By Klimasikring af Vemmingbund Gennemgang af forsyningstekniske installationer og bygninger i kommunen Gennemgang af tekniske anlæg i kommunen, som er i særlig risiko for oversvømmelser. Dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og enkeltbeboelser.

Halvanden meter højt

Et dige skal være mellem cirka en og halvanden meter højt, og det vil stadig give mulighed for, at træpromenaden kan bruges, sejlbåde kan være i havnen - og alle restauranterne kan have servering udenfor.

- Men der kommer ikke til at være plads til almindelig kørende trafik. Der skal være cykelsti, men den bliver så bred, at der skal kunne komme en ambulance eller brandbiler ind. Det vigtige er at sikre os samtidig med, at vi får et nyt spændende byrum. Vi har noget unikt her ved havnen, som de ikke har ret mange andre steder. Jeg er kun interesseret i at få en levende bydel, hvor der kommer mange mennesker. Derfor skal vi ikke bare bygge en høj mur, siger Esben Thomsen.

I denne uge besøgte Aase Nyegaard manden ved havnen, og hun er bestem interesseret i hans planer.

- Det lyder meget spændende, og det er nok også økonomisk overkommeligt. Jeg kan selvfølgelig ikke stå her og love noget, men vi vil tage det med som en af de idéer, der kan være for at sikre havnen. For jeg tror, vi kommer til at gøre noget på et tidspunkt, siger Aase Nyegaard.