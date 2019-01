Christian Telling, der er ved at renovere en ejendom på Sønder Havnegade, hvor han vil drive en iscafé, appellerer til Sønderborg Kommunes politikere om, at de kystsikrer ved havnen. Men det er ikke en kommunal opgave, lyder det fra S og V.

Sønderborg: Forretningsmanden Christian Telling er ved at indrette en iscafé i sin ejendom på Sønder Havnegade i Sønderborg.

Han har ejet den i tre-fire år, og derfor nu to gange været udsat for ekstremt højvande. Faktisk stormflod, hvor saltvandet fra havet og havnen stod højt. Tæt på at fosse ind i lejligheder og forretninger ved Sønder Havnegade. Men kun få blev rent faktisk ramt. Men nu appellerer Christian Telling til Sønderborg Kommunes politikere om at gør noget for at sikre de gamle huse ved havnefronten. Det sker på Facebooksiden "Politik i Sønderborg", der drives af blandt andre Venstres politiske ordfører i Sønderborg Byråd, Peter Hansen.

I et langt opslag skriver Telling blandt andet:

" ... Hvor langt er kommunen med at få foretaget den kystsikring af de berørte områder, som den klimatiske udvikling påkræver? Eller er det fremadrettet byrådets strategi bare ar smide os, der står med problemerne, et par sandsække?" Det ER en kommunal opgave at imødegå problemstillingen - så vil I ikke godt være søde at tage jer af den sammen med alle de andre gode ting, I gør for vores by?"

Men det skal Christian Telling nu ikke regne med vil ske. I hvert fald ikke på den korte bane.

- Det er ikke en kommunal opgave, og det ville også være en meget vanskelig og meget dyr kystsikring. Vi har lavet en klimaplan, fordi det er vi blevet pålagt af staten. Når vi så har projekter, så ser vi på klimaplanen i den forbindelse og følger måske de anbefalinger der, siger Peter Hansen (V).

- Men det kan ikke komme som en overraskelse, at der kan komme højvande ved havnen. Det er sket mange gange, og man må som husejer dernede gøre alt for at sikre sig. Når det så enkelte gange bliver ekstra slemt som i 2017 og nu forleden, så må kommune og beredskab træde til og hjælpe, siger Peter Hansen.