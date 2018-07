Husejer fik mistænkeligt telefonopkald

Sønderborg: Torsdag formiddag blev en husejer på Strandvej i Sønderborg ringet op af en mand, der fortalte, at han havde et godt tilbud på en alarm af mærket Verisure. Sælgeren begyndte også at spørge ind til om huset i forvejen havde en alarm.

- Det vækkede husejerens mistanke om, at det kunne handle om at finde ud af, om det var nogenlunde sikkert at lave indbrud, siger Jens-Peter Rudbeck fra politiet.

Da husets beboer begyndte at stille kritiske modspørgsmål, smed "sælgeren" røret på.