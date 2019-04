Husejer får lov at rive gammel ejendom i hertugbyen ned

Politisk flertal giver grønt lys for at jævne Stavensbølgade 24 i Augustenborg med jorden, da den ikke anses for bevaringsværdig, selv om forvaltningen opfordrede til § 14 forbud.

AUGUSTENBORG: Husejer Janus Beck Wilke, Stavensbølgade i Augustenborg, drager et lettelsens suk, efter et flertal på 5-2 på tværs af partierne i teknik- og miljøudvalget har givet grønt lys for, han kan rive et hus fra 1900 ned og bygge nyt. Han var af den opfattelse, at det kunne han allerede, da han sidste år købte Stavensbølgade 24. Uden gadens beboere var klar over det, var der lagt op til, en bevarende lokalplan skulle gælde for den nedre del af gaden, som de fleste mente, lå uden for hertugbyens historiske bykerne.

Det politiske flertal har erkendt, det var en urimelig situation at sætte huskøber i og gav ham og stik mod forvaltningens opfordring lov at rive ejendommen ned.

- Jeg er glad for, politisk vilje gav sagens udfald i vores retning. Alle kan tage fejl, og det, der på papiret anses for den rigtige løsning, kan tage sig anderledes ud ved nærmere øjesyn. Det er dejligt, politikerne tog sig tid til at se nærmere det, siger Janus Beck Wilke.

Murværket var revnet på tværs, og huset truede med at falde i Lillehav, ligesom vægge og gulve var stærkt medtaget af ombygninger og tidens tand. Det kom bag på ham, der kunne være tale om et bevaringsværdigt hus. Forklaringen er, kommunen gør sig håb om at få del i betragtelige fondsmidler til bevaring af hertugbyens historiske bymidte. Det kræver, de bevaringsværdige strøg udvides til at omfatte en større del af byen, hvilket beboerne ikke mente at kende kende noget til.