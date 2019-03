Hun inviterede læserne ind i sit liv: Astrid modtager fornem pris

Astrid Siemens Lorenzen fra Sønderborg modtog mandag halvdelen af Helene Elsass Prisen 2019 for at have øget kendskabet til det at leve med cerebral parese, blandt andet gennem en sær-udgave af Magasinet i JydskeVestkysten.

- Det er fantastisk, at vi i år kan hylde hele to personer, som uegennyttigt gør en kæmpe indsats for andre - specielt børn og unge med særlige udfordringer, siger han.

Prisen blev overrakt af prinsesse Benedikte, der er protektor for både Elsass Fonden og CP Danmark (tidl. Spastikerforeningen) i Charlottenlund nord for København. Selvom prisen i år deles mellem to vindere, så er det helt berettiget i begge tilfælde, fortæller Nick Elsass, bestyrelsesformand i Elsass Fonden.

Som en af af to jyske kvinder skilte hun sig ud blandt de mange indstillinger til Helene Elsass Prisen 2019 på 150.000 kroner, som hun deler med Pauline Sonne-Schmidt fra Ikast, der har stablet venskabsweekender for børn med cerebral parese på benene.

Sønderborg: Gymnasieeleven Astrid Siemens Lorenzen fra Sønderborg modtog mandag en kontant anerkendelse for sin indsats for at øge opmærksomheden omkring cerebral parese.

Helene Elsass Prisen tildeles en person, et projekt eller en institution, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese. Med prisen følger 150.000 kroner.I 2018 gik prisen til CP-fodboldlandsholdet og holdets initiativtager og ildsjæl, Len Nossell.

Lysende fyrtårn

Astrid Siemens Lorenzen er 19 år, sidder i el-kørestol og har intet verbalt sprog, hun kommunikerer via en øjenstyret talecomputer. Men trods tydelige udfordringer går Astrid i gymnasiet på Sønderborg Statsskole, hvor hun er meget ambitiøs i drømmen om at blive fysiker - hvilket et gennemsnit på 11,7 vidner om. Samtidig er hun aktiv handicappolitisk og bruger sig selv i pressen både som debattør og rollemodel. I JydskeVestkysten var hun tilbage i august hovedperson i en særudgave af søndagssektionen Magasinet, hvor journalist Frida Kok Vestergaard og fotograf Timo Battefeld fra JydskeVestkkysten i Sønderborg havde fået lov at komme helt tæt på små og store øjeblikke i hendes liv gennem en række måneder.

- Astrid er et lysende fyrtårn, en strålende rollemodel, som inspirerer alle os andre til at leve efter, at det nytter, og at man aldrig skal give op på sine drømme og ambitioner, siger Nick Elsass.

Om prisen siger Astrid:

- Jeg anser det at være én af de to prismodtagere af Helene Elsass Prisen, som en enorm motiveringskilde. Det tydeliggør, at jeg er på rette vej med mit bidrag til vores fælles arbejde for at vise, at selvom man har et handicap, og dermed ikke har de samme vilkår som andre, behøver dette ikke at være en forhindring i at leve det liv, man ønsker, hvis betingelserne etableres.