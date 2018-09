Hr. og fru Bertelsen fik en brat opvågen

SØNDERBORG: - Er det skraldebilen, spurgte Margit Bertelsen i de tidlige morgentimer tirsdag sin mand, da de blev vækket af uro udenfor.

De kunne høre råb og skrig. Det var det tyske skib Amphitrite, der kolliderede med Christian X's Bro. Margit Bertelsen var hurtigt oppe, da hun hørte postyret på havnen ud for Havbogade, hvor hun selv bor.

- Skibet drev ud og blev taget af den nordgående strøm. Min mand siger, den stærke strøm ofte bliver undervurderet af sejlere. Vi kunne høre den slæbende lyd - hryyytt - da masterne ramte tremmeværket på broen, fortæller Margit Bertelsen på vej hjem med morgenbrød til gæster til formiddagskaffen.

Da var der ikke noget at se på broen, men Bertelsens kom ud af fjerene i en fart.

Amphitrite er verdens ældste sejlende sejlyacht bygget 1884-1887 i Gosport i Storbritannien. Tremasteren er 44 meter land og sejler under tysk flag i foreningen Clippers tjeneste. Det er det tyske ungdomsforbund til havs, Clipper Deutsches Jugendwerk zur See, som har til formål at bibringe sejlinteresserede unge sølivets glæder, udfordringer og ansvar. Amphitrite ligger ved kaj over for Sønderborg slot, indtil det sejler videre i morgen. Det overvintrer på Ring-Andersens værft i Svendborg, hvor det klargøres til sommertogterne.