Hr. Jensens jasskapel er tilbage i Skyttehuset

Sønderborg: Hr. Jensens Jasskapel vender fredag den 8. februar kl. 19.00 for fjerde gang tilbage til Kulturhuset - Skyttehuset i Skovhuse på Kær halvø. De tre forrige gange har der været en forrygende stemning med en propfuld festsal i Skyttehuset. Og det ser ud til, at det også bliver tilfældet ved den fjerde koncert.-

- I hvert fald går det godt med billetsalget, siger Borgerforeningens aktivitetsformand, Svend Aage Andersen.

Hr. Jensens Jasskapel opstod under oliekrisen 1973-74, hvor der ikke foregik ret meget.

Derfor besluttede nogle dygtige og visionære musikere at starte det orkester, som senere kom til at hedde Hr. Jensens Jasskapel. Så netop i år kan orkesteret fejre 45 års jubilæum.

Med tiden har orkestret opnået et ry i såvel Danmark som Nordtyskland, som et kompetent og særdeles velspillende jazzband. Orkestret spiller traditionel jazz. De har mange tilhængere, og spiller nu for fjerde gang i Borgerforeningen i Sønderborg. Prisen for en intim koncertaften med det legendariske jazzorkester plus en anretning er150 kr.

Tilmelding på e-mail: svendaageandersen@stofanet.dk eller tlf. 3027 1645.