Hr. Jensens Jasskapel er tilbage i Skyttehuset

Sønderborg: Hr. Jensens Jasskapel spiller fredag den 19. oktober kl. 19.00 for tredje gang i Kulturhuset - Skyttehuset i Skovhuse på Kær halvø. De to forrige gange var det med en propfuld festsal til følge. Og alt ser ud til, at det også bliver tilfældet ved den tredje koncert. I hvert fald er der ikke mange billetter tilbage, meddeler arrangøren.

Hr. Jensens Jasskapel opstod under oliekrisen 1973-74, hvor man ikke engang måtte køre i bil om søndagen, og hvor der stort set intet var at lave. Orkestret spiller traditionel jazz og i sit lange liv har Hr. Jensens Jasskapel spillet til et hav af arrangementer og nu altså for tredje gang i Borgerforeningen i Sønderborg.

Billet inklusive en let anretning for 100 kroner købes via: svendaageandersen@stofanet.dk eller tlf. 30 27 16 45.