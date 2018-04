Hotel på 70 meter holder rejsegilde

For lidt over to år siden blev første spadestik til Hotel Alsik taget. Torsdag eftermiddag er der rejsegilde på det 70 meter høje hotel.

Sønderborg: 19 etager er skudt op fra jorden siden november 2015, hvor første spadestik blev taget til Sønderborgs nye hotel, Hotel Alsik. Byggeriet har nu nået endnu en milepæl: Rejsegildet. Det holdes torsdag den 12. april fra klokken 13.30. Alsik har nået sin fulde højde, og sidste etage færdiggøres netop nu. Hoteltårnet står dermed med 70 meter fordelt på 19 etager inklusive stueetage. Under jorden er der yderligere en fuld etage. - Med hotelprojektet viser vi, at vi sammen med kommunen og PFA som medinvestor har styrken og viljen til at sætte Als og Sønderborg på landkortet, siger Peter Mads Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond i en pressemeddelse. Alsik bliver regionens største firestjernede konference- og forretningshotel med Danmarks største spa- og wellnessområde på 4.500 kvadratmeter. Det skal efter planen åbne i marts 2019.