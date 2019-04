Hotel er godt igang med at indhente det tabte

- Budgettet er 4.500 bookinger, så vi er rigtig godt med. Det er lejskoler, golfgrupper, cykelfolk, seminarer og konferencer. Allerede i marts havde flere golfspillere booket sig ind end i hele 2018, fortæller Mads Friis, der også glæder sig over, at der kan ses en forbedring i priserne på hotellet samt et større salg i restauranten.

Verden ser især helt anderledes lys ud for Benniksgaard Anneks, som grænsevagterne især benyttede sig af indtil udgangen af 2017. Midt i april havde der her været 2.878 bookinger mod 550 bookinger samme tidspunkt sidste år.

Forventer overskud i år

Benniksgaard Hotel består af i alt 69 værelser samt annekset med 54 dobbeltværelser. For tredje år i træk er hotellet blandt de 25 bedste hoteller i Danmark, kåret af Tripadvisor.

- Vi holder budgetterne. Det ser fornuftigt ud. Vi er godt i gang med at finde nye kundegrupper, siger Mads Friis og nævner, at man har succes med at arrangere temabuilding, konference og møder for det lokale erhvervsliv.

Målet for 2019 er et overskud mellem 0,5-1,0 millioner kroner før skat. Altså en markant forbedring i forhold til millionunderskuddet i 2018.

- Sidste år var et omstillingsår, så det er nu, vi skal vise vores værd. Jeg tror på, at vi kan leve godt, også selvom vi ikke har politiet længere, siger Mads Friis.

Benniksgaard Hotel havde ifølge 2018-regnskabet i gennemsnit 32 fuldtidsansatte.