Hotel Alsik slår portene op for gæster fra hele verden

SØNDERBORG: På mandag slår det ny Hotel Alsik officielt slår dørene op for overnattende gæster. Det er afslutningen på tre års byggefase, og kronen på et stort værk, der går under betegnelsen Byens Havn, som nu også ses tydeligt i form af moderne byggerier langs havnefronten. Den 65 meter høje bygning indtager omgivelserne og drager blikket.

Uofficielt bor der allerede nu gæster fra Danfoss, som har fået æren af at tage nogle af de 190 værelser i brug.

- Vi laver en blød åbning. Der er officiel indvielse af Byens Havn 28. juni. Folk er dog velkomne til at komme og se udsigts-etagen Point of View, og restaurant Alsik åbner for spisende gæster mandag aften, fortæller direktør Henrik Bille Pedersen, der straks trykker elevatoren op på 16. etage med dens fabelagtige udsigt over byen, Dybbøl Mølle, Alssund og Flensborg Fjord for ikke at tale om en stor del af Als.

Alt er småt set herfra. Man kigger ned på kasernen, sygehuset og kollegiet over for. Butikscenter Borgen bliver lillebror, og sejlerne, der venter på, Christian X's Bro skal gå op, ligner legeklodser. Man bliver målløs over det storslåede vue over landskabet.

- Flere har sagt, Sønderskoven er vel nok stor rundt om byen, og det er den jo. Byen er meget grøn, siger direktøren, der har vist en del folk op på udsigts-etagen den sidste tid.