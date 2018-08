Hotel Alsik slår dørene op for et smugkig 2. september

SØNDERBORG: I tre år har forbipasserende langs havnen i Sønderborg og i hele byen kunnet se Hotel Alsik skyde op etage for etage ud mod Alssund. Der har været åbent hus i bygningen, da det hele endnu var cement og betonkonstruktioner. Interesserede har på afstand kunne følge, hvordan arbejdet på byggepladsen skred frem. For to somre siden kunne de se, hvordan tonsvis af beton blev hældt i fundamentet under natlig kørsel med korteger af cementblandere. Interessen er stor, og den vil sikkert ikke være mindre, når Hotel Alsik søndag 2. september klokken 11-14 giver offentligheden mulighed for at kigge inden for i bygningen, hvor man nu kan få et indtryk af, hvordan det hele kommer til at se ud indvendigt.

Med egne ord inviterer hotellet til et smugkig på byggeriet, og det er med at slå til, for det er også sidste gang, publikum får mulighed for at bese byggeriet indefra. Derefter overgår bygningen til indretning og klargøring, så de 190 værelser kan tage mod sine første gæster i foråret 2019. Arrangementet finder sted en søndag, så folk har tid til at lægge vejen forbi, hvis de skulle være interesseret i det.

Der er mulighed for at følge en afmærket rute rundt på den indvendige byggeplads. Ruten starter ved indgangen til spaen og slutter ved hotellets lobby. De besøgende vil blive ført rundt i stueplan og på første etage i begge bygninger. Der er mulighed for at deltage i konkurrencer om hotelophold, spabehandlinger og restaurantbesøg. Der er også en jobbørs, hvor besøgende kan få indblik i de talrige stillinger, der skal besættes, når Alsik åbner. Alsik er regionens største hotel og Danmarks største spa- og wellnessområde. Første spadestik blev taget i november 2015. Hotellet har kostet 600 millioner kroner med Bitten & Mads Clausens Fond og PFA som investorer. Det er et turisme- og konferencehotel. Omfanget og de mange faciliteter med spa, wellness og tre restauranter kræver dygtige hænder. De må ifølge hotelledelsen meget gerne være lokale. Se www.bmc.fond.dk/alsik