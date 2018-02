Hotel Alsik skubber Comwell ud af Sønderborg

Hotel Comwell har ikke kunnet forhandle en ny aftale på plads med ejerne af bygningerne, og det har også stor betydning, at der nu bygges et nyt stort hotel ved havnen med 200 værelser. Derfor trækker Comwell sig ud af Sønderborg med udgangen af 2018.

Hotel Alsik vil være færdigt i 2019, og Comwell trækker sig ud af Sønderborg med udgangen af 2018. Alsik bliver med 25.000 kvadratmeter med hotel, konferencefaciliteter, flere restauranter og Nordeuropas største spa-wellnessområde grænseregionens største. Bitten & Mads Clausens Fond er en af investorerne i Alsik, og derfor vil den verdensomspændende koncern også lægge sine hotelovernatninger i Alsik. Udsigten til den skærpende konkurrence har været med i Comwell-koncernens overvejelser. - Det er naturligvis trist, at vi må trække os ud af Sønderborg. Vi har drevet hotellet i godt siden 2002 og været glade for både hotellet, beliggenheden, vores dygtige medarbejdere og de mange trofaste hotel- og revygæster, som vi har serviceret på Comwell Sønderborg gennem årene. Men vi må samtidigt have blikket rettet mod markedet nationalt og konkurrencesituationen lokalt. Dette, sammen med en dialog om det fremtidige aftalegrundlag med udlejer, har betydet, at vi har besluttet at overlade driften til andre, når den nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018," siger koncernchef Peter Schelde, Comwell Hotels. Peter Schelde understreger, at Comwell vil gøre sit til, at der for medarbejderne på hotellet bliver en god og åben dialog omkring de fremtidige muligheder. Det vil dog være udlejer, der fra 1. januar 2019 skal beslutte fremtiden for hotellet.

Revychef: Det er skidt

Siden 1988 har hotellet samarbejdet med Sønderborg Sommer Revy, der har haft hjemme - først på selve hotellet - og siden hos naboen Sønderborg Teater, der er bygget sammen med hotellet. Men teatret er ejet af Sønderborg Kommune. Derfor kan der også efter revysæson 2018 være revy i selve Sønderborg Teater, men hvis der ikke findes en ny operatør, der vil drive hotellet, så bliver det uden mad og overnatning i tæt tilknytning til revyen.

- Det vil vi være kede af, for vi har haft et virkelig godt samarbejde med hotellet i - ja, vel 30 år snart. Vi er et godt team, og det har været rigtig dejligt og godt, siger Leif Maibom, der er administrerende direktør i Sønderborg Sommer Revy. Han har været - og er - glad for at revyen kan sælge hele pakker med revybillet, overnatning og spisning indenfor samme hus.

- 2018 er jo ikke et problem, men vi håber meget på en hurtig løsning. At de alligevel finder hinanden og Comwell kan fortsætte - eller at en anden vil drive hotellet der. Det er jo et gennemrenoveret hotel. Jeg tror, at weekender i revysæsonen har revygæsterne stået for 90-95 procent af overnatningerne på Comwell. Så det har været et godt samarbejde begge veje. Jeg vil ikke afvise, at det kan gå ud over billetsalget til revyen også, siger Leif Maibom.

Næstformand for Sønderborg Teaterforening, Birgitte Bjerregaard Jessen, beklager, at Comwell lukker.

- Det er nyt for mig, men vi har ikke haft et samarbejde i stort omfang. Det er klart, at det har været bekvemt for skuespillere og teknikere at kunne sove så tæt ved teatret. Men det er jo ingen nødvendighed, siger hun.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra direktør Henning Foldager fra Difko Sønderborg til, hvad planerne for bygningerne er.