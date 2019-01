Hotel Alsik skifter direktør få måneder før åbning

Sønderborg: Det tyske selskab RIMC, som skal drive Alsik, meddeler nu, at Irmela Heinsius er ikke længere hotellets øverste chef. Det er i stedet Henrik Bille Pedersen.

Direktørskiftet begrundes med, at han har et større kendskab til danske forhold:

- Det har vist sig nødvendigt med et stort kendskab til danske regler og lovgivning, og det er derfor besluttet at rekruttere en profil med indgående viden om det nationale hotelmarked, siger Gert Prantner, Managing Owner i RIMC i en pressemeddelelse.

Det er planen, at Hotel Alsik skal åbne 6. maj, og Gert Prantner pointerer, at Irmela Heinsius har gjort et "enestående forarbejde", der har skabt et overblik og et administrative team, som den nye direktør vil bygge videre på.

Hun er nu blevet tilbudt at overgå til en anden stilling i moderorganisationen.

Henrik Bille Pedersen har ifølge RIMC indgående erfaring fra både det danske og tyske hotelmarked. Gennem 12 år har han været administrerende direktør for Radisson SAS i Århus, og senest har han været ansat som Chief Operating Officer i RIMC, Danmark.