Hotel Alsik sætter kronen på værket

Sønderborg: I høj solskin blev prikken over Alsik sat mandag morgen.

Hotellets skilt skulle egentlig være blevet hejst i sidste uge, men blæsten var for stærk til at det kunne lade sig gøre for kranen at placere skiltet.

Det blev derfor udsat til mandag klokken 08.15, hvor 'Alsik'-skiltet endelig i rolig vind kunne sættes ovenpå det 70 meter høje hotel. Det blev hejst op af en kran og hjulpet på plads med en pind.

Til rejsegildet den 12. april anerkendte borgmester Erik Lauritzen (S), at det nye hotel tiltrak sig meget debat, men at det samtidig var godt, at kommunen havde valgt at holde sig til planen for havnefronten.

- Jeg er helt overbevist om, at vi alle vi være stolte over hotellet de kommende mange år. Alsik bliver et tilløbsstykke og kommer til at trække mange gæster til Sønderborg, sagde Erik Lauritzen.

Planen for havnefronten blev leveret af arkitekt Frank Gehry i 2006. Det er den plan, det høje hotel Alsik er en del af.