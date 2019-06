Hotel Alsik har fået en varm velkomst i Sønderborg

- Vi har 26.000 kvadratmeter, så det er godt, nogen har lyst til at komme ud og spise og nyde miljøet langs Byens Havn. Mange kommer for at spise og nyde synet over byen fra udsigtsetagen Point of View. Folk bestiller ofte menuer på tre og seks retter. De hygger sig og gør noget godt for sig selv. Mange studenter med familie har fejret med studenterfrokost, omend nogle af studenterne har haft lyst til at gå ind ved siden af i restaurant Alsik og hente sig en burger, fortæller direktøren, der 6. maj åbnede det sprit ny hotel.

SØNDERBORG: - Det er svært at være ked af det. Vi har fået en fin modtagelse i Sønderborg med 150 spisende gæster i restaurant Alsik hver dag foruden hotellets egne gæster. Vi er så privilegerede, at Familien Sønderborg har taget godt imod os og givet os en kæmpemæssig tillidserklæring, fortæller en tilfreds direktør for Hotel Alsik Henrik Bille Pedersen.

Syttende må vente

Restaurant Syttende opkaldt efter etagen åbner 15. august. Først da er alt klart til at tage imod spisende gæster med eksklusiv indretning og vel et af landets bedste udsigter over Sønderborg, Dybbøl, Alssund og Flensborg Fjord. Indreting og teknik er ikke nået at blive klar til den planlagte åbning ultimo maj.

- Vi har valgt at vente, for højsommeren er alligevel ikke den tid på året, hvor flest gæster vil savne at spise på Syttende, siger Henrik Bille Pedersen.

Møde- og showroom på 18. sal står klar til at tage imod forsamlinger og arrangementer i sluttet flok med superb udsigt fra hotellets øverste etage.

- Mod Alssundbroen kan vi se helt til Nordborg på klare dage, fortæller direktøren undervejs på de mange etager, hvor det kan være hensigtsmæssigt at notere sig tallet på væggen ud for elevatoren for at sikre sig, man er havnet på den rigtige etage.