Hotel Alsik er Sønderborgs ny vartegn

Det er kronen på et stort bygningsværk, når Hotel Alsik på havnen i Sønderborg mandag står klar til at tage imod gæster i 190 værelser, tre restauranter og med Nordeuropas største spa- og wellness-afdeling.

SØNDERBORG: For mere end en halv snes år siden fostrede fantasifulde og fremsynede mennesker i Sønderborg ideen om et nyt Byens Havn med modernistiske bygninger i stål og glas langs den nordlige havnepromenade som en slags nordlig modtræk til den historiske del af byen med slottet syd for Christian X Bro.

Ingen ringere end den verdensberømte canadisk-amerikanske arkitekt Frank Gehry lagde navn til projektet med kubistiske og kantede bygninger, der lå skævt på hinanden hen ad havnekajen. Mesteren selv var på besøg og blev sejlet rundt i Alssund for at se det, der kunne blive et smukt arkitektonisk værk.

Byens Havn i Frank Gehrys streg fik dog ikke nogen nem start. Finanskrisen satte ind. Der var langt mellem investorerne, hvorimod de hånlige bemærkninger fra en enkelt nabokommune eller to om Sønderborgs storhedsvanvid ikke lod vente på sig. Lejlighedskomplekset Havbo ved broen blev bygget under protest fra beboerne i de gamle fiskerhuse bagved. De mente, at den flunkende hvide bygning ville blive den eneste i Gehry-projektet, der ifølge kritikken blot blev brugt til at ødelægge havne-miljøet og i hvert fald ikke bidrog til nogen forbilledlig udvikling af arkitekturen. Ewers pakhus forfaldt, og kommunen fik mange verbale klø, da den erhvervede det for ti millioner kroner i et mageskifte for at lade det indgå i udviklingen af Byens Havn. Pakhuset er nu en del af multikulturhuset.

I sommeren 2015 meddelte Bitten og Mads Clausens Fond, at parterne ville skyde de nødvendige 600 millioner kroner i opførelsen af Hotel Alsik i 18 etager med 190 værelser. Et vandland blev droppet, hvorimod hotellet skulle have et gigantisk spa- og wellness-område - det største i Nordeuropa. Siden er det gået slag i slag. Hotellet er opført de sidste tre år med Enggaard som hovedentreprenør. Mandag 6. maj slår det officielt dørene op for gæster.

- Det er en god fornemmelse, efter at have været med til at træffe så mange beslutninger, at hotellet nu står færdigt. Det overgår forventningerne og fantasien. Det færdige resultat viser, det var det rigtige, vi gjorde, siger formand for BMC fonden, Peter Mads Clausen.