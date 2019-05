Hotel Alsik appellerer til vegetarer og velvære

Spa- og wellness-delen af Hotel Alsik er både for husets gæster, men også for dem, der gerne vil gøre noget for sig selv i en pause på en stresset arbejdsdag.

SØNDERBORG: Massager, isbade, afslapning og behandling af ømme muskler er blot en del af konceptet i Hotel Alsik. Den ny spa- og wellnes-afdeling på 4500 kvadratmeter fordelt på fire etager rummer så mange behandlings-brikse, granitfliser, badefaciliteter og kurvemøbler, at det er til at blive svimmel af. Meningen er dog, at gæsterne skal slappe af og hvile sig under behandlingerne, der skal gøre en til et nyt og bedre menneske, når man forlader etablissementet med frisk masserede muskler eller ansigtet lagt i de rette folder. Når hotellet åbner på mandag, er spa- og wellness faciliteterne forbeholdt hotellets gæster, men i løbet af et par uger, vil det være muligt for folk ude fra at komme benytte sig af Nordic Spa faciliteterne.

30 ansatte står for behandling og massage i spa- og wellness-området.

- Folk kan gå ind og forkæle sig selv og koble af fra hverdagen. Her er te og udsigt og mulighed for at stresse af og gøre noget for sig selv, fortæller direktør Henrik Bille Pedersen.

Akustikken i hotellet er helt unik med fuldstændig stilhed i de enkelte rum. Visse steder er så tyste, at man kan høre stilheden. Træbeklædningen er i egetræ. Saunaen har udsigt mod Alssund. Spa shoppen sælger tekstiler og souvenirs med Alsiks kløver-logo. Ekstrater af alsikken - som den hedder - indgår i hotellets egen lotion og creme skabt til spa- og wellness afdelingen.