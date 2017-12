Hold øje med parkeringsbåsene på Ringriderpladsen

Ups: Pensionist var lige ved at få en bøde på Ringriderpladsen, fordi han holdt lige inden for porten.

SØNDERBORG: Ole Brixen Søndergaard fra Sønderborg fik travlt, da han sidste uge parkerede i kanten af det asfalterede areal lige inden for porten på Ringriderpladsen. Han holdt blandt andre biler, men en p-vagt med bøderegistratoren oppe af lommen fik ham på andre tanker.

- Jeg bakkede fluks ud af båsen og tilbage og spurgte, om man ikke man holde der. Det måtte jeg ikke. Der står et skilt ved indkørslen om, parkering lige inden for er forbudt, men skiltet er så lille, at ingen får øje på. De andre har nok fået en bøde, siger pensionisten, der advarer andre mod at begå en lignende fejltagelse.

Han mener at have været i god tro og ser ingen grund til ikke at kunne holde på det parkerede areal, men har ikke tænkt sig at trodse ordensmagten.

- Man skal parkere i de markerede båse på ringriderpladsen og ikke andre steder end i de tydeligt afmærkede felter. Gør man ikke det, risikerer man at komme til at betale en parkeringsafgift, siger afdelingsleder i Projekt & Anlæg Jens Kristian Mikkelsen.

- De første to uger efter, vi havde indført parkeringsbåse markeret med trærammer på Ringriderpladsen, uddelte vi omkring 80 flyers med en forklaring på parkeringsforholdene. Siden gik vi over til at udskrive p-bøder, men det er ikke blevet til mere end en halv snes af slagsen, for det har adfærdsregulerende virkning, og folk har fundet ud af at parkere i de afmærkede båse, siger afdelingslederen.

Der er små 200 p-pladser på Ringriderpladsen, som er en mulighed for at stille bilen, når man er på indkøb eller arbejde i byen.