Høst ved Vibæk Mølle: Som i gamle dage - bare sjovere

Manden med leen, Leif Kristensen, tager den med ro. For det kniber hans to hjælpere at nå at samle negene. Foto: Claus Thorsted

32 frivillige bakser med gamle selvbindere, stakker neg og bager brød til ære for børnefamilier og andre, der vil smage og opleve "de gode gamle dage", da høsten skulle i hus.

Vibæk: Høst i gamle dage har sikkert også været sjov. Men måske først, når arbejdet var overstået, og der blev spillet op til dans. Forinden var det tidligt op og meget sent i seng, og det var hårdt arbejde i timevis at svinge leen eller bukke sig for at samle kornet og binde neg. Det var da også mest de unge karle og piger, bonden sendte i marken. Nu er det pensionisten Leif Kristensen. Hver sommer gennem 10 år har han vist børn og voksne, hvordan man bruger en le til høstdage ved Vibæk Mølle på Sydals. Tidligere gik hans kone Margrethe bagved og samlede negene. Men arbejdet blev for hårdt: - Så nu har jeg fået et par mandfolk til det. Ja, det er lige før, du skal have skørt på, driller han sin hjælper August Johansen.

Åben i begge møller Vibæk Møllerne består af en vindmølle fra 1835 og en vandmølle fra 1756.Fonden Vibæk Mølle, Støtteforeningen for Vibæk Møllerne og Sydals Traktorlaug står bag det årlige arrangement med høstdage ved Vibæk. Søndag er der åben fra kl. 11-16. Kl. 14 spiller Broager Tyrolere.



10 lokale kunsthåndværker sælger keramik og tekstil.



Overskud fra entre og salg af brød bagt i møllens gamle stenovn går til møllernes vedligeholdelse.

Foto: Claus Thorsted Femårige Emmelie Nielsen får gode råd fra sin mor Klara Nielsen om, hvordan man vasker tøj i hånden. Foto: Claus Thorsted

Snor sidder fast Sydals Traktorlaug afløser ham med en gammel selvbinder. At den kan selv, er måske for meget sagt, for det ender med, at seks mand må bakse med at få snoren, som den skal binde negene med, til at glide. Og når den kører, er tempoet op ad bakke ikke meget hurtigere end Leif Kristensen med leen. Traktorlauget har medbragt flere traktorer og mejetærskere. Deriblandt en grøn Aktiv, som lauget kom i besiddelse af for kun en måned siden: - Den stod i en lade og var fuld af vindtørre rotter og fugle. Den havde ikke kørt i 35 år, men vi fik den smurt, og så startede den, fortæller Erik Junker fra traktorlauget. Mange af gæsterne til arrangementet er henne for at studere og klappe den grønne Aktiv eller spørge til Arne Brone Christensens røde Bukh-traktor fra 1960. - Sådan en fik jeg lov at køre, da jeg som ung hjalp en landmand. Han havde lige købt den, fortæller Arne Brone Christensen.

Foto: Claus Thorsted Leif Kristensen slår indad, så det afskårne lægger sig oven på det endnu uhøstede korn. Sådan har han som ung se en gammel mand på Kegnæs gøre det, og sådan foregår det også på gamle film, forklarer han. Foto: Claus Thorsted

Emmelie rubber neglene De frivillige i Støtteforeningen for Vibæk Møllerne har afviklet høstdage gennem mange år. Men det er første gang, at Sydals Traktorlaug hjælper til. Traktorfolkene synes, det er sjovt: - Det er ren nostalgi for mig, forklarer Arne Brone Christensen. Femårige Emmelie tager sin tørn ved vaskebrættet som kvinderne gjorde dengang, høstarbejdernes svedige og støvede tøj skulle vaskes i hånden. Men også Emmelie syntes, at det er sjovt. - Vi tænkte, at det kunne være hyggeligt at vise børnene, hvordan det er foregået i gamle dage, forklarer hendes mor, Klara Nielsen. I løbet af lørdag betaler en lind strøm af besøgende for at følge med i høsten ved Vibæk Mølle, ligesom mange køber friskbagt brød fra møllens gamle stenovn og spiser det på gårdspladsen. Her har Asserballe Folkedansere da også allerede taget hul på høstfesten, selv om det meste af kornet stadig står på marken. Høst som i gamle dage - næsten altså - fortsætter igen søndag.

Foto: Claus Thorsted Ikke alle gider knokle. Søskendeparret Thea og Magnus Wrang Andersen leger sig gennem høsten. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Aflæggeren her er en mekanisk le. Et virvar af tandhjul får maskinen til først at skære kornet over og dernæst stakke det, men desværre er mekanikken gået i stykker, så maskinen kan ikke demonstreres. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Ups, endnu en byge. Høstfolk og gæster trækker i læ i laden, hvor der serveres hjemmebagt brød. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted For en måned siden stod mejetærskeren her forladt i en lade på Sydals og havde ikke kørt i 35 år. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Høstdagene ved Vibæk Mølle er for hele familien. Børnene kan lave deres eget sippetov og øve balancegang på stylter. Foto: Claus Thorsted