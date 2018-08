Hørup får mobilfrit miljø på hele skolen

- Der er på skolen et ønske om, at når børnene er i skole, opleves der trivsel, samvær, samtale og fællesskab, lyder det i begrundelsen, der er en del af skolens ny it-strategi.

Opbakning fra forældre

Før skoleåret 2017/18 indførte Sønderskov-Skolen nye regler for brug af mobiltelefoner. Om morgenen afleverer børnene deres mobiler, som bliver låst inde og først udleveret efter skole, med mindre de skal bruges i undervisningen.

Også på Ulkebøl Skole førte uro i timerne på grund af mobiltelefoner til, at man indkøbte mobilskab til alle klasser. Mobilen bliver nu låst ind ved skoledagens start og låst ud, når eleverne har fri. Den bliver kun låst ud, hvis den skal bruges til noget undervisning.

Venstremanden Peter Hansens forslå i sidste uge, at byrådet vedtog et totalt mobilforbud på kommunens folkeskoler. Ideen fik støtte fra blandt andet socialdemokraten Helge Larsen.

En måling lavet af Megafon for Politiken og TV2 tidligere på året viste, at 8 ud af ti adspurgte var for, at mobiltelefonerne kommer ud af klasseværelset.