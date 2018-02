Hørup Centralskole dropper skideballerne

Hørup: Banen på Hørup Centralskoles p-plads bliver kaldt "kiss and go"-banen, og det betyder, at biler kun må holde der i et kort stykke tid. Præcis så kort tid som det tager børn at hoppe ud af bilen. Problemet er, at der er mange, som ikke overholder reglerne, og det skaber et trafikkaos i afleveringstiden mellem 07.30-08.00 hver morgen.

Derfor deler skolebestyrelsen og medlemmer af skolens ledelse hver morgen i denne uge æbler ud til forældrene, som kører deres børn i skole. Til forældrene, der holder korrekt, siger de tak. Til de, der ikke gør, giver de en lille påmindelse sammen med æblet. Det er en omvendt kampagne, og den er til for at undgå det trafikkaos, som opstår om morgenen. Kampagnen minder også forældrene om, at der er skolebestyrelsesvalg lige om lidt.

Lotte Christensen er skoleleder på Hørup Centralskole, og hun har været med til den række af sure kampagner, skolen har kørt med siden august 2016. De fungerede ikke, og derfor har Lotte Christensen, skolens ledelse og bestyrelse valgt at se på det fra en ny vinkel. En omvendt vinkel.

- Vi har en særlig forpligtelse, fordi vi skal sørge for at passe på børnene. Det er også derfor, at jeg ikke kan lade være med at påtale det, hvis jeg ser nogen holde forkert, når jeg møder ind. Jeg vil gerne vide, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for det ville være forfærdeligt, hvis der nu skete noget, siger Lotte Christensen.

Hun er på æblevagt onsdag morgen sammen med Hans Kristian Oksbjerg, der er medlem af skolebestyrelsen.

- Det er ligesom i skolen, hvis der mangler 10 i en klasse, så er det de resterende 15, som får skideballen. Det er det, vi prøver at undgå her, siger Hans Kristian Oksbjerg.

Han synes også, at kampagnen er med til at vise forældrene, hvad skolebestyrelsen indebærer, og hvad de har af indflydelse.