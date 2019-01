Højvandet i Sønderborg var stormflod

Torsdag afgjorde Stormrådet, at der var tale om stormflod, da vandstanden i de danske farvande steg voldsomt. I Sønderborg med 1,62 meter over normal vandstand. Dermed kan skaderamte søge om erstatning hos deres forsikringsselskab.

Sønderborg: Det er meget afgørende, når der kommer voldsomt vejr med meget nedbør eller som onsdag virkelig store stigninger i havvandet, hvad Stormrådet kategoriserer det voldsomme vejr til.

I Sønderborg steg vandet onsdag klokken 14.20 til 1,62 meter over daglig vande, og allerede torsdag har Stormrådet afgjort, at der var tale om en stormflod. Det betyder, at husejere, der er ramt af saltvandsskader som følge af højvandet, nu kan søge om erstatning hos deres forsikringsselskab.

I Sønderborg var folk nær kysterne godt forberedt og havde mange steder sikret sig med blandt andet sandsække, som Sønderborg Kommune udleverede flere steder i området. Enkelte beboere ved Sdr. Havnegade har dog fået saltvand ind i lejlighederne.

- Jeg har ikke lyst til ligefrem at sige, at det er gået godt, når flere har fået vand i lejlighederne. Der er også stået noget kloakvand op enkelte steder. Men overordnet set med kommunikationen, vores hotline, beredskabet er det gået virkelig godt, siger Henrik Littau-Jensen, der er drifts- og anlægschef i Sønderborg Kommune og har været talsmand under hele stormfloden.

Allerede onsdag om aftenen slog Stormrådet fast, at der var stormflod på strækningen fra Bogense til Kerteminde på Fyn - inklusive Odense Fjord, da vandet steg voldsomt efter stormen Alfrida. Den presse store mængder vand fra nord ned igennem bælterne og ud i Østersøen. Dagen efter væltede saltvandet tilbage, og det var her, at Sønderborg og andre steder på Als og i Sønderjylland oplevede højvande langt ud over det sædvanlige.

Hele Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså inklusive Als, Langeland og Ærø med omliggende øer i Det Sydfynske Øhav, Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet og endelig Bornholm er alle stedet udpeget som ramt af stormflod.

Man kan anmelde skaderne på www.stormbasen.dk - eller ved at kontakte sit forsikringsselskab.