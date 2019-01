Højvande: Her kan der hentes sandsække

Kommunen råder alle til at holde sig væk fra oversvømmede områder, fortæller chef for Drift og Anlæg, Henrik Littau:

Kommunal hotline

Ifølge DMI's prognose kommer vandstanden op på 158 cm over normal vandstand onsdag klokken 14.30. Herefter vil vandet begynde at trække sig tilbage.

Prognosen ændrer sig løbende, ligesom der samtidig varsles hård vind fra nord eller nordvestlig retning.

- Det er vigtigt, at folk, der bor udsat, følger med i prognoserne og eventuelt sikrer deres ejendom. Fra beredskabets side stiller vi sandsække til rådighed og er vi klar også med råd og vejledning, hvis der er behov for det. Vi opfordrer alle, der bor lavt og tæt ved vandet til at følge med i prognoserne fra DMI og sikre deres huse og kontrollere fortøjninger på både, hvis de er udsatte, fortæller Henrik Littau.

Sønderborg Kommune åbner en hotline, hvor man kan ringe ind med spørgsmål om højvandet. Her har medarbejderne mulighed for at se hvad vandstanden betyder for enkelte ejendomme.

Hotlinen er åben tirsdag klokken 14 til 18, og igen onsdag fra klokken syv på telefon 2790 3734. Man kan løbende holde sig orienteret på www.sonderborgkommune.dk/højvande