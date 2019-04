Højt ansøgertal på AGS betyder en ekstra klasse

Det betyder, at der fra august 2019 starter seks klasser på AGS. Det glæder naturligvis gymnasiets nye rektor Jeppe Kragelund, der har stået i spidsen for skolen i fire måneder, og som peger på bredden i AGS' uddannelsestilbud som en af styrkerne - med samtidig respekt for skolens historie.

Faglighed er ikke den eneste forklaring på årets høje ansøgertal på AGS. Fundamentet for en god skole ligger også i den sociale trivsel, at eleverne har det godt. Og det har de i høj grad, ifølge den obligatoriske Elevtrivselsundersøgelse, som gymnasier i hele Danmark skal foretage mindst en gang hvert tredje år. Resultaterne fra AGS i 2018 var nemlig overordentligt positive. De viste blandt andet meget positive tilkendegivelser af, at der hersker forståelse og respekt eleverne imellem i klasselokalerne, samt at mobning er uhyre sjælden.

Stærk scienceprofil

- AGS har stadig den samme stærke scienceprofil, som har fundament i en lang tradition for at have nogle af områdets bedste naturvidenskabelige elever, der både nyder godt af vores talentarbejde i fag som matematik, fysik og kemi, men som også kan lave deres egen "miniforskning" i astronomi med stjernekikkerten i vores observatorium, siger Jeppe Kragelund og fortsætter:

- Vi skal selvfølgelig blive ved med at udvikle vores store engagement og samarbejde med andre partnere inden for området, men vi udvikler også særlige tiltag for elever med interesse for sprog, samfundsvidenskab eller kunstneriske fag.

AGS har samtidig også, som det eneste STX-gymnasium i Sønderjylland, fået dispensation af Undervisningsministeriet til at udbyde en studieretning med idræt. Jeppe Kragelund fortæller:

- Skolens idrætslærere har udviklet studieretningen og samarbejdet med Idrætshøjskolen og Humlehøjskolen yderligere, så det ikke alene er et unikt og gennemarbejdet tilbud til vores elever, men også noget, det kan få betydning for lokalområdets grundskoler og højskoler.

AGS arbejder også målrettet på at lave særlige tilbud for elever med interesse for sprog. - Vi har allerede lavet et sprogskoleophold for alle vores elever, der ligger ud over den almindelige studierejse, og vi arbejder i øjeblikket med at styrke sprogfagene i den daglige undervisning yderligere.