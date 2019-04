Højsæson for traktortræk startede i Sønderborg

SØNDERBORG: Rammerne kunne ikke være bedre, da Landboungdom Sønderjylland Øst lørdag bød unge landmænd til traktortræf på den gamle Siemens grund ved motorvejen mellem Sønderborg og Ragebøl. Solen skinnede, og der var tørvejr til at trække en slæde henad en 100 meter bane på tid.

- Vi var 27 trækkere. Som noget nyt havde vi havetraktorer med. Det hele kørte efter bogen, men vi kunne godt være nogle flere. Traktortræk giver et indtryk af, hvor godt du kender din traktor, og om du har sørget for det rigtige tryk i dækkene, siger formand Claus Gaworski, der er glad for, landboungdom har fået plads til deres udfoldelser på banen ud mod motorvejen.

Tidligere foregik det ved Jem & Fix, så nu håber Landboungdom igen at kunne bruge arealet ved motorvejen til kommende traktortræf.

- Det er mest de unge, der er med. Traktorerne bliver større og større med kendte modeller som John Deere og Massey Ferguson. Det er sjovt at se, hvordan landmændene styrer motorkraften, og så er det selvfølgelig en prøvelse i faglig kunnen, som man har brug for til daglig ude i marken, siger formanden, der er tilfreds med forløbet i Sønderborg.

Vinderne i de enkelte klasser går videre i finalerne sidst på året. Næste stævne er i Haderslev 22. juli, så landboungdommen har lidt tid at gå hjem og træne i og måske mobilisere kræfterne og modet til at stille op. Der var omkring 1000 tilskuere på marken og se traktortræf, der har tradition for at være en god blanding af motorkraft, støv, støj og fagligt og socialt sammenvær omkring maskinerne, som bliver brugt til mange andre ting i det daglige arbejde i marken.

- Sikkerhedskravene er også skærpet, så man skal selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre, siger Claus Gaworski, der ser tilbage på et stævne uden uheld, men gerne vil have mere end blot en enkelt eller to personer med i nogle af de gængse standardklasser.