Byg

Udover Hjortgaards etageejendomme på to en halv og tre en halv etager på Oehlenschlægersgade er der i den kommende tid planer om åben lav byggeri på Dybbøl Bygade 58, hvor en privat bygherre ønsker at opføre tre rækkehuse med i alt ni boliger. Grunden har tidligere huset en fabrik. I Vollerup ønsker ligeledes en privat grundejer at opføre tæt lav byggeri ved Pytgade. Arealet er i dag ubenyttet. Bygninger på to etager opføres i maksimalt 8,5 meters højde. Der har været indsigelser mod lokalplanerne i både Vollerup og Dybbøl, men teknik- og miljøudvalget har anbefalet byggeriet. Lokalplanen for Oehlenschlægersgade og Hilmar Finsensgade bliver først lavet næste år. Nogle af bygherrerne betaler selv for lokalplaner for at sætte skub i projekteringen.