Hjemmeside om første verdenskrig runder tre millioner visninger

Sønderjylland: I over fire år har hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk givet daglige opdateringer på begivenheder fra første verdenskrig. Hver dag er begivenhederne blevet bragt på 100 års dagen for begivenheden. Museumsinspektør René Rasmussen på Sønderborg Slot regner med, at hjemmesiden vil runde tre millioner sidevisninger torsdag eller fredag denne uge.

- Det er vildt. Det havde jeg ikke drømt om, da vi startede. Det har været fantastisk at være med til at begynde noget, som har udviklet sig til at være så succesrigt. Vores materie er at fortælle historien, så at have muligheden for at komme ud til så mange mennesker er et privilegium. Det har været fantastisk. Og hårdt, siger René Rasmussen, der har brugt en time af sin daglige arbejdstid plus fritid på hjemmesiden.

På hjemmesiden kan man følge sønderjyske soldater gennem dagbøger og breve fortælle om første verdenskrig i tysk uniform samt læse avisartikler, som blev bragt på dagen for 100 år siden. Ud over René Rasmussen samt en anden medarbejder på Museum Sønderjylland har mellem 10 og 14 frivillige stået for at skrive opdateringerne ind og gøre udgivelserne parat.

Siden har mellem 3000 og 4000 visninger om dagen. Det seneste år har siden haft over en million visninger. Museum Sønderjyllands forbillede var hjemmesiden www.1864live.dk, som udgav nyheder fra krigen 1864 med 150 års forsinkelse. Den side havde efter tre år 250.000 sidevisninger.