Hjemmeplejen træner med ældre

Hjemmeplejen i Sønderborg satser målrettet på genoptræning af ældre. Den nye og rehabiliterende indsats er til for at komme på forkant med flere og flere ældre i kommunen, og det ser ud til, at den virker.

Sønderborg: Der kommer flere og flere ældre i Sønderborg Kommune, og de varme hænder får sværere og sværere ved at nå rundt.

I 2016 satte kommunen gang i en ny indsats, der delte hjemmeplejen i to: den klassiske og den nye og rehabiliterende. Den rehabiliterende har til formål at hjælpe og træne borgeren til selv at kunne gøre flere ting i hjemmet igen. Det kan for eksempel være efter en hospitalsindlæggelse, hvor borgeren har svært ved at komme på benene igen.

Elka Sørensen prøvede den rehabiliterende hjemmepleje, da han kom hjem efter en længere hospitalsindlæggelse og to forsøg på genoptræning, der ikke var lykkedes helt. Han kunne ikke gå eller løfte sig ud af sin kørestol, og det første stykke tid fik han og hans kone, Kirsten, besøg af to mand syv gange om dagen.

- Det giver noget, at de kommer hjem til dig, i stedet for at du skal sidde i et venteværelse med fremmede mennesker. Det er en fejl at flytte rundt på folk på den måde, siger Elka Sørensen.

Hjemmeplejen var hos Elka og Kirsten i et par måneder, indtil Elka ikke længere havde brug for det. I dag går han og er igen en del af hverdagen i hjemmet. Det takker ægteparret Sønderborg hjemmepleje for.

Charlotte Gjørup, der er Hjemme- og Sygeplejechef i Sønderborg Kommune, kan også se det positive ved at rehabiliteringen foregår hos borgeren selv.

- Det er i hjemmet, at borgeren skal lære at kunne færdes igen. Lære at gebærde sig i vante omgivelser. Derhjemme har man drømme og ønsker om igen at kunne vande planter eller tømme postkassen, og de ønsker er anderledes på et center, siger Charlotte Gjørup.