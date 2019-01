Hjemme igen: Fra yderste mandat til stor finalehelt

Stregspiller Anders Zachariassen frygtede, at blive sendt hjem før tid til VM. I stedet endte han med at få en vigtig rolle i weekendens guldtriumf.

Anders Zachariassen har fået det store gennembrud på landsholdet under VM. Zachariassens værdi er vokset markant ikke mindst efter finaleweekenden, der som alle nok ved endte med guld til Danmark foran 15.000 tilskuere i Jyske Bank Boxen. - Det er da fantastisk at ende med at blive en meget vigtigere brik, end da jeg gik ind til turneringen. Det er helt ubeskriveligt at få lov til at udleve drømmen om at spille en VM-finale i Danmark og så oven i købet vinde, siger den 27-årige stregspiller. Nu er han tilbage i Flensborg-forstaden Handewitt, hvor han bor med hustruen Kristina og den halvanden årige datter Clara, efter flere dages hyldest, fest og meget lidt søvn først i Herning og siden i København. - Jeg er glad for, at min datter sov igennem i nat, så det blev til 11-12 timers søvn. Nu er det stille og roligt ved at gå op for mig, hvor helt vanvittigt det er, at vi nu har skrevet verdenshistorie, siger Anders Zachariassen, der har trådt sine barnsben i Sønderborg-forstaden Ulkebøl og spillet en årrække i SønderjyskE.

Det er da fantastisk at ende med at blive en meget vigtigere brik, end da jeg gik ind til turneringen. VM-helt Anders Zachariassen

Foto: Timo Battefeld Søndag vandt Danmark og Anders Zachariassen sin første VM-guldmedalje. Foto: Timo Battefeld

På vippen inden skade Zachariassen var flyvende på den danske streg i semifinalen mod Frankrig. Fem mål på fem forsøg blev det til for stregspilleren, som for første gang i turneringen var en del af startsyveren. - Inden opvarmningen fredag fik jeg besked om, at jeg skulle starte inde. Jeg blev da overrasket. Jeg var pisse nervøs, men også lykkelig og klar til at gribe chancen. Det blev ikke mindre vildt i finalen, hvor han igen var med fra begyndelsen, mr. 100 procent med tre mål blandt andet aftenens mest spektakulære scoring bag om ryggen samt stor forsvarsindsats. Det lå dog langt fra i kortene tidligere i turneringen, at han skulle blive en af Danmarks bedste i finalerne. Inden René Toft Hansen blev skadet i gruppekampen mod Norge og udskiftet, frygtede Zachariassen, at han ville blive sendt hjem før tid, når lillebror Henrik Toft Hansen var blev sin skade kvit og skulle ind i truppen igen. - Ligesom jeg var rystende nervøs for ikke at komme med til VM, så tænkte jeg også, at det var mig, der skulle skiftes ud, når Henrik blev klar, siger Zachariassen, som dog understreger, at holdets succes var vigtigere end personlig succes for ham.

Slået sit navn fast Ind til finaledagene havde VM ellers været en blandet omgang for Zachariassen, der er i gang med femte sæson i SG Flensburg-Handewitt. 21 mål på 31 forsøg inden semifinalen. Kåret til banens bedste mod Egypten, men også med en del afbrændere og kritik efter kampene mod både Ungarn og Sverige. - De kampe var lige til glemmebogen for mig. Jeg var skuffet over mig selv. Jeg brændte alt for meget. Derfor havde jeg heller ikke troet, jeg skulle starte inde i semifinalen, siger stregspilleren, som mod Ungarn og Sverige havde en scoringsprocent omkring de 50. Torsdag er det så første arbejdsdag i Flensburg-Handewitt efter VM-triumfen. I næste uge er der først bundesligakamp i Wetzlar og herefter videre til champions-league i ukrainske HC Motor Zaporozhye. - Det er stort at have fået lov til at være med til så fantastisk en oplevelse. Nu har publikum også lært at råbe mit efternavn rigtig, siger Anders Zachariassen med et stort smil.