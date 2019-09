Hjælp Lillebælt inviterer til debatmøde

- Det er her, vi har vores viden og daglige gang sammen med tusinder af brugere. Hvad skal vi gøre hurtigst muligt for at hjælpe fiskebestanden tilbage på niveau fra 2015? siger John Thomsen, der er formand for Sønderjyllands Småbådsklub.

Sønderborg: Der er lige nu et omfattende iltsvind i Lillebælt, og flere brugere af Lillebælt opfordrer til, at årsagen undersøges. Emnet tages op på et debatmøde, som foregår tirsdag den 24. september klokken 19.00-21.00 i Multikulturhuset i Sønderborg.

Forventer opbakning

Hjælp Lillebælt vil blandt andet have belyst, hvorfor bestanden af bundfisk som torsk og fladfisk er drastisk nedadgående, samt hvorfor vand- og bundkvaliteten er forandret yderst negativt de seneste år.

- Det er vores forventning, at der efter mødet vil være politisk opbakning til at iværksætte en arbejdsgruppe, som kan belyse problemstillingerne og efterfølgende deltage aktivt for at lave de ændringer, der skal til for at forbedre vandkvalitet og fiskemængde, siger John Thomsen.

Sammenslutningen oplyser, at borgmester Erik Lauritzen (S) har tilkendegivet, at han vil være til stede, samt at der vil være biologer, erhvervsfiskere, lystfiskere, uv-jægere og andre brugere af Lillebælt til stede.