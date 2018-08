Historien om et burkaforbud - der blev til maskeringsforbud

Dansk Folkeparti har presset på i årevis, men først nu er det blevet forbudt at bære burka og niqab. Det hedder et maskeringsforbud, men få er i tvivl om, hvad det handler om. Nemlig at forbyde burkaer udenfor folks eget hjem.

Danmark har en liberal ledet regering, men fra i dag forbyder den folk at gå i det tøj, de har lyst til. Det er for en del liberale en svær en at sluge, og de fleste folketingsmedlemmer i Liberal Alliance, der ikke er ministre, stemte imod tildækningsforbuddet. Fra 1. august kan det udløse en bøde på 1000 kroner første gang, forbuddet overtrædes. Bøderne kan stige til 10.000 kroner fra fjerde gang. Dansk Folkeparti har ikke kunnet få flertal for fængselsstraf for burkabærere.

"Nu skal burkaforbud også indbefatte masker og kunstigt skæg. Ak! Alle de krumspring, vi foretager os for at undgå "diskrimination". Det her drejer sig om burkaer og niqab og intet andet. Så lad os da bare diskriminere. Jeg er så ligeglad. Det her gælder undertrykte kvinder". Sådan skrev folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti på Twitter. For DF så gerne, at det alene handlede om burka og niqab - og ikke også masker, huer og kunstigt skæg, der dækker ansigtet. Ja, faktisk har Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, sagt, at et tørklædeforbud kan være næste skridt.