Historien om Astrid blev hædret ved prisshow

Sønderborg: I flere måneder fulgte JydskeVestkysten Sønderborgs fotograf Timo Battefeld og journalist Frida Kok Vestergaard den handicappede Astrid Siemens Lorenzen, som er født med cerebral parese. Det blev tidligere kaldt spastisk lammelse.

Det blev til en historie om Astrids liv som aktiv gymnasieelev på trods af et liv i kørestol. Historien blev udgivet som specialtillæg i JydskeVestkysten i august 2018.

I denne uge var JydskeVestkystens medarbejdere samlet til prisuddeling i mediehuset i Aabenraa, hvor 2018's bedste journalistik på JydskeVestkysten blev kåret. Her var tillægget og Timo Battefelds billeder nomineret i to kategorier. Wegner-prisen for årets avisdesign gik til specialtillægget. Jacob A. Riis-prisen for årets foto gik også til Timo Battefeld for hans serie af fotos af Astrid Siemens Lorenzen.

Også Sønderborgredaktionens journalist Holger Jepsen var nomineret som Årets portrætjournalist. Det blev han blandt andet for sit portræt af revydirektør Leif Maibom, som blev bragt i december 2018. Journalist Katrine Lund Walsted var nomineret til Årets digitale præstation for hendes livedækning af Kinorama i Borgen i februar 2018.