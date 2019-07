Sønderborg: Sønderborgeren Kai Viggo Jørgensen gør opmærksom på, at "Sønderborg marchen" rettelig hedder Sønderborg ringridermarch".

Historien bag marchen er den, at Kai Viggo Jørgensens farfar, Viggo Jørgensen, var formand for Ringriderfesten i Sønderborg fra 1921 til 1949. Viggo Jørgensen var gode venner med musikhandler Jac. Jørgensen fra Düsseldorf.

Jac. Jørgensen var i familien med ejerne af den hedengangne forretning "Brdr. Jørgensen" i Store Rådhusgade, og han havde en stråtækket sommerbolig i Almsted på Midtals.

- På et tidspunkt blev min farfar og Jac. Jørgensen enige om, at der manglede en ringridermarch. Jac. Jørgensen gik så i gang med at komponere og få lavet en indspilning, fortæller Kai Viggo Jørgensen.

Han fortæller videre, at han hørte marchen første gang, da bedsteforældrene lige efter krigen var på sommerferie på "Voigts strand" i Asserballeskov.

- En aften, vi var på besøg, kom Jac. Jørgensen ned og spillede marchen på husets klaver.

Kai Viggo Jørgensen har dokumentation for historien med to eksemplarer af den originale lakplade med Jac. Jørgensens billede og håndskrevne hilsen på!