Historiekyndig: - Ahlmannsparkens 163 år gamle takstræer burde være bevaret

Fortaler for bevarelsen af to 163 år gamle takstræer, der røg under motorsaven i Ahlmannsparken, er fortsat fortørnet over forløbet omkring fældningen.

GRÅSTEN: - Jeg havde sagt, jeg ville lænke mig til de takstræer, hvis kommunen fastholdt at fælde dem, men det blev gjort, mens jeg var bortrejst, fortæller bestyrelsesmedlem i Historisk Forening for Gråsten, Mogens Jacobsen. Han kæmpede en brav kamp for at bevare to 163 år gamle takstræer i Ahlmannsparken, der er under ombygning. Da han kom hjem fra tre ugers rejse til Norge, var træerne fældet. - Min kone kom hjem og sagde til mig: - Dine træer er væk! Det var gode sunde træer. De kunne sagtens være bevaret, men der var lavet aftale med en entreprenør om ombygningen, og så passede træerne ikke ind, siger Mogens Jacobsen, der mener, træernes skæbne ikke skyldes manglende muligheder, men manglende vilje. - Først blev jeg vred, men så vendte det sig til, jeg blev rigtig ked af det, siger den historiebevidste gråstener, der står for mindedage og mindesmærker i byen. De to takstræer blev plantet af husets ejer købmand O.F. Ahlmann i 1856. Tavlen i husmuren Steinburg er bevaret til minde om teglværksejer H.H. Dithmer, der byggede huset i 1844 og gav det navn med tilknytning til sit hverv. Mogens Jacobsen mener, træerne var så vigtigt et vidnesbyrd om den tid, de var fra, at de burde være blevet bevaret. - Det var typiske parktræer, siger han. Mogens Jacobsen kalder i dag Ahlmannsparken for skammens plads!

Ahlmannsparken Det var købmand Ahlmann, der plantede takstræerne i 1856. I 70erne veg købmandsdomicilet til fordel for et mini multikulturhus af samme navn allerede dengang med biblioteks- og foreningsfaciliteter. I flere år har der været ønske om et større kultur- og fritidshus affødt af de behov, Gråstens mange aktive foreninger har for mere plads. Biblioteket bliver udvidet med 200 kvadratmeter og skal stå klar i marts 2020. De øvrige faciliteter med forenings- og mødelokaler samt borgerservice skal stå klar om et år. Hele udvidelsen koster 21 millioner kroner. Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning er byggeansvarlig. Foruden takstræerne er der også røget anden beplantning i Ahlmannsparken.

Foto: Picasa Købmand Ahlmann plantede takstræerne i Ahlmannsparken i 1856. Arkivfoto

De stod ikke til at redde - Vi har vendt det med arkitekten, som tegner stregerne for det ny byggeri i Ahlmannsparken, men med de ønsker, der var til det ny kultur- og fritidshus var det ikke foreneligt med at bevare træerne. Gråsten har et stort foreningsliv med mange aktiviteter, idrætsanlæg og bibliotek i Ahlmannsparken. Der kommer en stor fin sal ud mod vejen, og bygningen ville simpelthen komme så tæt på træerne, at de ville stå op ad muren. Vi skal indrette huset logistisk med anretterkøkken og mødefaciliteter, så det hang ikke sammen at bevare træerne, siger afdelingsleder i Service & Ejendomme Mie Rauff Nielsen. Der blev målt op på grunden for at se, om det kunne lade sig gøre at bevare træerne, men det kunne det ifølge arkitekt og forvaltning ikke. - Vi overvejer at bruge fældede bøgetræer fra Ahlmannsparken i træskulptur festivalen i Sønderborg, så træerne måske kan vende tilbage til Ahlmannsparken som skulpturer. Desuden drøfter vi beplantning ved indgangspartiet, som måske ikke bliver takstræer, men noget andet bevoksning. Vi er i dialog med de mange brugere om, hvordan det skal se ud, siger Mie Rauff Nielsen. Steinburg mindetavlerne vil også fået en fremtrædende placering. Dem har Mogens Jacobsen også taget initiativ til at få sat op i 2014.

Under første spadestik til det ny kultur- og fritidshus i Ahlmannsparken sad folk på de fældede træers stubbe, og det gør nærmest ondt på Mogens Jacobsen. Foto: Katrine Lund Walsted

Skandaløst - Det er skandaløst, de træer blev fældet. Det er skammeligt. Man kunne sagtens have integreret de træer i byggeriet. De har bare haft for travlt med at få det gennemført, siger en ærgerlig Mogens Jacobsen, der blev overrasket over, hvor hurtig kommunen havde været ude med motorsaven, da han kom hjem fra ferie.

Foto: Picasa Stubbene viser, de 163 år gamle takstræer var sunde og stærke. Foto: Mogens Jacobsen

Foto: Picasa Mindetavlerne Steinburg vidner om den teglværksfamilie, der byggede det første hus på stedet i 1844, og tavlerne vil få en fremtrædende placering i det ny byggeri. Foto: Mogens Jacobsen

Foto: Picasa Stubbene efter takstræerne er et åbent sår i en historiebevidst gråsteners sjæl - han kalder byrådets fremgangsmetode for fantasiløs. Foto: Mogens Jacobsen

Foto: Picasa Takstræerne har overlevet flere ombygninger i Ahlmannsparken, men denne gang gik det ikke, til Mogens Jacobsens ærgrelse og harme. Arkivfoto

Første spadestik til det ny kultur- og fritidshus i Ahlmannsparken er også et endegyldigt farvel til 163 år gamle træer, mener Mogens Jacobsen. Foto: Katrine Lund Walsted

Et spritny visualisering af det ny Ahlmannsparken viser, hvordan kultur- og fritidshuset kommer til at tage sig ud, og hvor meget det fylder. Visualisering: Sønderborg kommune