Historiecenter-leder er æresgæst ved skyttefesten

Æresgæster

For 19 år siden startede traditionen med en æresgæst. Det var først daværende skatteminister Frode Sørensen, Sønderborg, derefter var det tidligere amtsborgmester Kresten Philipsen, Aabenraa, revykongen Leif Maibom, TV-stjernen Hans-Georg Møller - bedre kendt som Gorm - så var det oberstløjtnant og garnisonskommandant på Hærens Sergentskole i Sønderborg, Jens Peter Rasmussen, Sønderborg storkommunes nye borgmester Jan Prokopek fulgte efter, så fik provst Lorenz P. Christensen æren, derefter var det formanden for Synnejysk Forening, Egon Adolphsen, tidligere Sønderborg-borgmester A.P. Hansen, entertaineren Thomas Eje, kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, forhenværende kriminalinspektør Hans Jørn Feldthaus, entertaineren Christoffer Brodersen, trompetisten Per Nielsen, direktør for Sønderborg Vækstråd, Ole Daugbjerg, Aabenraas borgmester Thomas Andresen, TV-værten Jan Hellesøe og oberstløjtnant Claus Klaris.