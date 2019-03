AUGUSTENBORG: For fire år siden bekendtgjorde den forholdvis nye regering udflytningen af næsten 4000 arbejdspladser fra især Storkøbenhavn til provinsen.

400 arbejdspladser i det daværende NaturErhvervstyrelsen skulle flyttes til Augustenborg slot. Stor var glæden i det alsiske, mens stemningen var mere trykket i kontorbygningerne i Nyropsgade i København, hvor halvdelen af alle medarbejdere havde valget mellem at flytte med til Sønderjylland eller ikke at have noget job længere.

Torsdag var der indvielse af Augustenborg Slot som arbejdssted for 300 ansatte i det, der i dag hedder Landbrugsstyrelsen, plus små 100 fra andre styrelser. Ingen ringere end fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, Venstre, mødte op for at foretage den officielle indvielse.

- I har lavet en renovering, der er grundigt og smukt udført, og som klæder det gamle slot, sagde Jakob Ellemann Jensen, der sidst besøgte slottet, da han for 26 år siden gik på sergentskolen i Søndreborg.

- 50 flyttede ind i en staldlænge i 2016. 2017 flyttede alle ind. I har genindført store ændringer i nye omgivelser. Det er meget imponerende. I vidste, I skulle lykkes med det og kløede på, så I flyttede ind, inden slottet var klar. I har en kultur, som bygger på sammenhold. Tak for det og tillykke med det, sagde fødevareministeren, der udtrykte tilfredshed med traktementet bestående af champagne og kransekage, da han med ærefrygt havde gjort sig tanker om det sønderjyske kagebord.

Det stormede godt omkring teltet, hvor talerne blev holdt. Direktør Jette Petersen lagde ikke skjul på, det har været stormomsuste tider i Landbrugsstyrelsen.

- Der er besvaret mange folketingsspørgsmål om vore sagsbehandlingstider, som der skulle politisk lederskab til at hjælpe os igennem. Tak for den kæmpestore opbakning, vi har fået her på Als. Det har krævet energi og tro og kræfter. Det er enestående, hvad vi har mødt her og er blevet en del af, sagde hun.