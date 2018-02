Hertugernes gamle lystskov er rig på egetræer

- Det er hertugernes gamle lystskov. Den bliver nu udlagt til urørt skov med plukhugst, som det hedder. Men først om ti år, så der kan stadig nå at forsvinde mange af de 380 egetræer, som skoven har, fortæller Andreas Andersen med frygt for at flere af de gamle majestætiske træer forsvinder for stedse.

Men hvad betyder det, når selskabet er hærdede naturmennesker. Hvad det angik kunne lokalformand og turleder Andreas Andersen glæde sig over et talstærkt fremmøde på omkring 30 klædt på til en to-tre kilometers gåtur med fortællinger.

De to ældste er omkring 400 år og omkring seks meter om stammen. Et egetræ øger biodiversiteten og har omkring 1000 organismer, mens et bøgetræ kun har omkring 400.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sønderborg koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunen. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje naturen, som omgiver os. DN Sønderborg dækker Sønderborg Kommune og har cirka 1300 medlemmer.En væsentlig del af bestyrelsens opgaver er at holde øje med de offentlige myndigheders forvaltning af natur og miljø og eventuelt klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.Naturgenoprettelse og naturpleje er en anden side af foreningens arbejde. Her plejes og overvåges naturen med konkrete plejeprojekter som eksempelvis buskrydning og le-slåning, eller registrering af flora eller flagermusudbredelse. De fleste projekter er i samarbejde med kommunen eller Naturstyrelsen.Yderligere har DN Sønderborg mange arrangementer hvert år, hvor alle er velkomne til at deltage og opleve naturen på første hånd. Næste tur er en forårsblomstertur til Bostedmade i Nørreskoven. Det er den 7. april kl.14-16. Herefter er der programsat 15 ture resten af året.Se mere på www.soenderborg.dn.dk

Organismer

- De to ældste er omkring 400 år og omkring seks meter om stammen. Et egetræ øger biodiversiteten og har omkring 1000 organismer, mens et bøgetræ kun har omkring 400, kunne Andreas Andersen fortælle, mens turen gik videre ad Augustenborgstien. For mens et typisk bøgetræ er omkring 25 år om at forgå, så tager det op mod 75 år for et godt egetræ på grund af et højere garvesyreindhold.

17 egetræer er markeret for at blive fældet, men har fået lov at stå endnu, og det er Andreas godt tilfreds med.

- Egetræer planter ikke sig selv i dagens skov. For når de når en hvis størrelse, bliver de ofte kvalt på grund af manglende lys. Det er til gengæld ikke noget problem for ahorn - se hvordan de glatte stammer står næsten overalt. Til gengæld er elmetræet ved at få lidt fat igen.